Gatyatulina Angelina Производство

ТросЛок — отечественный полимерный двухкомпонентный компаунд для холодной заливки стальных канатов.

https://troslock.ru/

Компания «Р-Системс» сообщает о выходе на рынок новой отечественной разработки — двухкомпонентного полимерного компаунда холодного отверждения «Трослок».

Ключевым преимуществом материала является отсутствие необходимости в применении специализированного оборудования: нагревательных устройств, сложных аппаратов или специального инструмента. Процесс применения сводится к смешиванию компонентов и нанесению состава, что обеспечивает значительную экономию времени и ресурсов.

Важно отметить, что продукт прошёл всесторонние испытания в течение более 10 лет в различных условиях. Тесты подтвердили сохранение ключевых характеристик: высокой прочности, стойкости к внешним воздействиям и долговечности.

На основании результатов испытаний компания «Р-Системс» с уверенностью рекомендует «Трослок» в качестве современного, надёжного и технологичного решения.

