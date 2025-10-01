ТросЛок — отечественный полимерный двухкомпонентный компаунд для холодной заливки стальных канатов.
Компания «Р-Системс» сообщает о выходе на рынок новой отечественной разработки — двухкомпонентного полимерного компаунда холодного отверждения «Трослок».
Ключевым преимуществом материала является отсутствие необходимости в применении специализированного оборудования: нагревательных устройств, сложных аппаратов или специального инструмента. Процесс применения сводится к смешиванию компонентов и нанесению состава, что обеспечивает значительную экономию времени и ресурсов.
Важно отметить, что продукт прошёл всесторонние испытания в течение более 10 лет в различных условиях. Тесты подтвердили сохранение ключевых характеристик: высокой прочности, стойкости к внешним воздействиям и долговечности.
На основании результатов испытаний компания «Р-Системс» с уверенностью рекомендует «Трослок» в качестве современного, надёжного и технологичного решения.
