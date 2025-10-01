MAX
В Ленинградской области ввели в эксплуатацию детсад на 220 мест

Госстройнадзор Ленобласти дал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в жилом комплексе «Фотограф» в Мурино (Всеволожский район). Объект возвела группа «Мавис» по соглашению с правительством 47-го региона.

В здании есть музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые комнаты, оборудованы игровые и спортивные зоны, современная кухня, помещения для сна и творчества. Фасад украсило девятиметровое панно из керамогранитных плит с изображением «сырного города» и его обитателей. Работу выполнила художница Анастасия Белогурова.

Тематическое оформление предусмотрено и внутри. В интерьере использованы мебель с «сырными отверстиями», круглые окна, авторские элементы декора и навигация через персонажей-мышат. Все это создает атмосферу игры и сказки. На территории сада имеются экоигровые площадки с мягкими линиями и островками для разных видов активности.

Источник: lentv24.ru

