Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

В Кузбассе запущено литейное производство нового поколения

© t.me

На предприятии компании Перспективные Технологии состоялся запуск нового литейного цеха. Проект реализован с общим объемом инвестиций 50 миллионов рублей, часть из которых — 21 миллион — была предоставлена в виде льготного финансирования.

В цехе внедрена технология отливки в холодно-твердеющей смеси и установлено современное оборудование. По оценкам компании, это позволит увеличить объем производства до 50 тонн литья в месяц. Кроме того, ожидается снижение себестоимости продукции примерно на 10% за счет сокращения трудоемкости процессов, сообщают Перспективные Технологии.

Как отметили в руководстве предприятия, запуск нового производства направлен на обеспечение потребностей отечественной промышленности и повышение конкурентоспособности продукции.

Источник: t.me

