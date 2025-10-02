В Кузбассе запущено литейное производство нового поколения
На предприятии компании Перспективные Технологии состоялся запуск нового литейного цеха. Проект реализован с общим объемом инвестиций 50 миллионов рублей, часть из которых — 21 миллион — была предоставлена в виде льготного финансирования.
В цехе внедрена технология отливки в холодно-твердеющей смеси и установлено современное оборудование. По оценкам компании, это позволит увеличить объем производства до 50 тонн литья в месяц. Кроме того, ожидается снижение себестоимости продукции примерно на 10% за счет сокращения трудоемкости процессов, сообщают Перспективные Технологии.
Как отметили в руководстве предприятия, запуск нового производства направлен на обеспечение потребностей отечественной промышленности и повышение конкурентоспособности продукции.
