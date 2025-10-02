Запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 в Барнауле.

+ Станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 имеет площадь обработки 1500×3000мм.

+ Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

+ Портал машины серии «ULTRAFLAME» изготовлен на основе высокоточного алюминиевого профиля. Расположенные на портале механизмы (передачи, двигатели) надежно скрыты защитными стальными коробами, которые предотвращают осаждение пыли и повреждение узлов, возникающих в процессе эксплуатации оборудования. Механизм передачи по оси Y и суппорт, перемещающий резак по оси Z, установлены на портальной конструкции. В машинах с комплектацией под плазму и газ второй суппорт располагается на портале рядом с первым.Для качественной укладки электрических проводов при перемещении портала по заданным координатам, предусмотрены защитные рукава. Они размещены в гибких кабель-каналах портальной машины термической резки.Перемещение портала осуществляется посредством клавиатуры контроллера, установленного на самом портале.

+ Для удобства в работе оператора терминал ЧПУ смонтирован на портале станка.Установлен фирменный промышленный контроллер с ЧПУ «SPM-7» (опционально «SPM-10») с программным обеспечением «U-CUT». Интерфейс контроллера полностью русифицирован.Цветной экран LCD 7″, передача данных в машину осуществляется при помощи флеш-карты через USB-разъем, встроенная память контроллера 256Mb, большая встроенная библиотека деталей. Смонтировано в одном корпусе со степенью защиты IP54.

+ В контроллере «SPM-7», установленном на станке, используется программное обеспечение «U-CUT».Порядок подготовки чертежей:Сначала чертежи подготавливаются в формате *.dxf в чертежных программах «AutoCad» или «Компас». Далее в программах раскроя металла, таких как SHEETCAM, PRONEST, ТЕХТРАН формируется файл с G-кодом, по которому и осуществляется плазменная/газовая резка металла на станке. Для всех вышеуказанных программ раскроя металла специалистами нашей компании разработан файл постпроцессора для работы с машинами серии «ULTRAFLAME».Передача данных в машину осуществляется при помощи флеш-карты через USB-разъем.В портальных машинах «ULTRAFLAME» в базовой комплектации в контроллере «SPM-7» реализована встроенная библиотека стандартных деталей. Например, для того чтобы вам вырезать на станке квадрат, прямоугольник, круг, кольцо, трапецию и т. п. необходимо просто задать габаритные размеры и нажать кнопку «Пуск».

+ Раскроечный стол имеет модульную конструкцию с раздельной системой вентиляции. Стол собирается из наборных, соединяемых между собой секций, длиной по 1500мм (например: станок длиной 3000 мм имеет 2 секции стола, станок длиной 6000 мм имеет 4 секции стола и т. д. ).«Жертвенные» ребра установлены по дуге для минимизации повреждения при резке металла. Сверху по бокам стола сделаны специальные карманы под струбцины для удобства укладки листового металла.Грузоподъемность одной секции координатного стола длиной 1500 мм составляет 2500 кг.

+ Рама станка термической резки «ULTRAFLAME»изготовлена из конструкционного профиля, прямолинейных профильных труб и множества гнутых элементов, что придает жесткость конструкции и исключает вибрации. На анодированном алюминиевом профиле надежно закреплены цилиндрические рельсовые направляющие и зубчатая рейка.Рама разборная и благодаря этому монтаж не требует специальных навыков, так как нет необходимости в анкерном креплении. Станок устанавливается практически на любую поверхность в цехе и выставляется в уровень регулировкой ножек.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.