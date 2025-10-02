В Барнауле запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530
Запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 в Барнауле.
+ Станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 имеет площадь обработки 1500×3000мм.
+ Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.
+ Портал машины серии «ULTRAFLAME» изготовлен на основе высокоточного алюминиевого профиля. Расположенные на портале механизмы (передачи, двигатели) надежно скрыты защитными стальными коробами, которые предотвращают осаждение пыли и повреждение узлов, возникающих в процессе эксплуатации оборудования. Механизм передачи по оси Y и суппорт, перемещающий резак по оси Z, установлены на портальной конструкции. В машинах с комплектацией под плазму и газ второй суппорт располагается на портале рядом с первым.Для качественной укладки электрических проводов при перемещении портала по заданным координатам, предусмотрены защитные рукава. Они размещены в гибких кабель-каналах портальной машины термической резки.Перемещение портала осуществляется посредством клавиатуры контроллера, установленного на самом портале.
+ Для удобства в работе оператора терминал ЧПУ смонтирован на портале станка.Установлен фирменный промышленный контроллер с ЧПУ «SPM-7» (опционально «SPM-10») с программным обеспечением «U-CUT». Интерфейс контроллера полностью русифицирован.Цветной экран LCD 7″, передача данных в машину осуществляется при помощи флеш-карты через USB-разъем, встроенная память контроллера 256Mb, большая встроенная библиотека деталей. Смонтировано в одном корпусе со степенью защиты IP54.
+ В контроллере «SPM-7», установленном на станке, используется программное обеспечение «U-CUT».Порядок подготовки чертежей:Сначала чертежи подготавливаются в формате *.dxf в чертежных программах «AutoCad» или «Компас». Далее в программах раскроя металла, таких как SHEETCAM, PRONEST, ТЕХТРАН формируется файл с G-кодом, по которому и осуществляется плазменная/газовая резка металла на станке. Для всех вышеуказанных программ раскроя металла специалистами нашей компании разработан файл постпроцессора для работы с машинами серии «ULTRAFLAME».Передача данных в машину осуществляется при помощи флеш-карты через USB-разъем.В портальных машинах «ULTRAFLAME» в базовой комплектации в контроллере «SPM-7» реализована встроенная библиотека стандартных деталей. Например, для того чтобы вам вырезать на станке квадрат, прямоугольник, круг, кольцо, трапецию
+ Раскроечный стол имеет модульную конструкцию с раздельной системой вентиляции. Стол собирается из наборных, соединяемых между собой секций, длиной по 1500мм (например: станок длиной 3000 мм имеет 2 секции стола, станок длиной 6000 мм имеет 4 секции стола
+ Рама станка термической резки «ULTRAFLAME»изготовлена из конструкционного профиля, прямолинейных профильных труб и множества гнутых элементов, что придает жесткость конструкции и исключает вибрации. На анодированном алюминиевом профиле надежно закреплены цилиндрические рельсовые направляющие и зубчатая рейка.Рама разборная и благодаря этому монтаж не требует специальных навыков, так как нет необходимости в анкерном креплении. Станок устанавливается практически на любую поверхность в цехе и выставляется в уровень регулировкой ножек.
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
