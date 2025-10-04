MAX
Великоросс Новые заводы и цеха

В Самарской области открыли новый завод стальных дверей

В Самарской области запустили новую производственную линию. Предприятие находится в Жигулевске, на площадке «Энерготехмаша». Здесь будут производить современные стальные двери.

Проект уникален и отличается высокой степенью автоматизации: на технологических операциях задействовано более 30 роботизированных комплексов, а также применяется современное оборудование от одного из лучших производителей станков. Его социальный эффект выражается в создании более 300 новых рабочих мест на территории городского округа Жигулевск.

На первоначальном этапе мощность предприятия составит 10 тысяч единиц продукции в месяц с последующим наращиванием до 15 тысяч. В настоящее время ассортиментная линейка бренда включает 25 уникальных дизайнерских моделей.

Несколько лет назад именно тольяттинский холдинг стал новым собственником завода «Электрощит». Предприятие выкупили у французов.

Источник: 63.ru

