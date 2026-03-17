Москва, 17 марта 2026 года

РУСАЛ ввел в эксплуатацию первый электролизёр на инертных анодах в рамках программы замены технологии ЭкоСодерберг. Это открывает возможность для будущей модернизации большей части российского алюминиевого производства, так как на ЭкоСодерберге работают крупнейшие отечественные заводы. Инертные аноды позволяют не только обнулить выбросы парниковых газов при электролизе алюминия, но и обеспечивают выделение чистого кислорода.

Технологии Содерберга разработана более ста лет назад, благодаря экономической эффективности она сделала возможным массовое производство и широкое использование алюминия. Анодная масса постоянно подается в электролизер, самообжигается в ванне электролизера и служит проводником тока. Процесс электролиза стал непрерывным, а участие человека — минимизировано. Именно на технологии Содерберга в 60-е годы прошлого века были построены крупнейшие отечественные алюминиевые заводы — Братский, Иркутский и Красноярский, — которые на десятилетия обеспечили СССР мировое лидерство в выпуске крылатого металла. На Содерберге также работают Волгоградский, Кандалакшский и Новокузнецкий алюминиевые заводы.

Ученые и инженеры РУСАЛа усовершенствовали классическую технологию, значительно повысив ее экологичность, на десятки процентов и даже в разы снизив выбросы вредных веществ. Это оптимизация состава анодной массы, снижение содержания в ней угольного пека; улучшение конструкций электролизеров, повысивших их герметичность. С 2016 года ЭкоСодерберг последовательно внедрен на алюминиевых заводах. На этом РУСАЛ не остановился: в последние годы совместно с ведущими институтами компания разработала взамен угольного экологичный нефтяной пек, который практически обнуляет выделение бензапирена. Разработанные РУСАЛом сухие газоочистные установки (СГОУ) улавливают 99% электролизных газов, на заводах построены уже 20 СГОУ. А внедрение мониторинга за электролизерами с помощью компьютерного зрения позволило вдвое сократить продолжительность разгерметизации электролизеров.

Другой ключевой технологией алюминиевой отрасли является технология обожженных анодов. В отличие от Содерберга (и ЭкоСодерберга РУСАЛа) угольные аноды обжигаются не в электролизерах, а предварительно в специальных печах — вредные вещества сгорают на этой стадии, что делает обожженные аноды более экологичным решением. На обожженных анодах работают последний сданный в СССР алюминиевый завод — Саяногорский, а также построенные РУСАЛом в новейшее время Хакасский, Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы.

Но обе эти технологии основаны на использовании угольных анодов, поэтому алюминиевая отрасль является крупным источником парниковых газов: оксид алюминия (глинозем) под воздействием тока разлагается на алюминий и кислород, последний вступает в реакцию с угольным анодом и образует СО2. Инертный анод не вступает в химические реакции, глинозем разлагается на алюминий и чистый кислород, таким образом, принципиально новая технология позволяет избежать выбросов парниковых газов. Наоборот, при производстве тонны алюминия на инертных анодах в атмосферу выделяется около 900 кг кислорода.

РУСАЛ с 2017 года испытывал революционную технологию на электролизерах, призванных заменить обожженные аноды. Компания добилась стабильного получения коммерческого сортового (А7 или Р1020 по международной классификации — самый востребованный в мире сорт) алюминия — это ключевое условие для производственного масштабирования, — и в этом году приступает к промышленному внедрению. За годы промышленных испытаний компания произвела 6000 тонн металла по технологии инертных анодов и поставила его клиентам из различных отраслей.

«Мы успешно завершили промышленные испытания и добились стабильного получения сортового алюминия на инертных анодах. И сейчас сделали следующий шаг: запустили первый электролизер с инертными анодами на замену технологии ЭкоСодерберг. Это расширит возможности применения в будущем инертных анодов», — рассказал Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Замена ЭкоСодерберга на технологию инертных анодов — это прорывное решение нашей компании. Оно сочетает в себе современную науку и промышленную эффективность. Мы разрабатываем и начинаем внедрять технологии, формирующие основу алюминиевой промышленности будущего», — отметил Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

https://iz.ru/1...stva-aliuminiia