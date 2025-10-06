Первая партия варисторов сошла с конвеера в Южноуральске.
В Южноуральске, Челябинской области готов к запуску современный завод по производству варисторов. Первая опытная партия разработанная полностью из отечественных комплектующих и по российской технологии уже сошла с конвейера и готова к эксплуатации. Производство организовала компания «Форэнерго», которая взяла на себя всю ответственность по импортозамещению в области линейной арматуры, изоляторов и ОПН(ограничители перенапряжений нелинейные). В ноябре текущего года запланирован полный запуск производства.
Варисторы используются для защиты оборудования от импульсных напряжений любого вида признано использование варисторов. Варисторы — это нелинейные резисторы, у которых сопротивление изменяется в зависимости от прикладываемого напряжения. Они имеют двухстороннюю, симметричную вольт-амперную характеристику. Ранее закупались в Китае и других странах, теперь они производятся в нашей стране и смогут поддержать энергетику российскими комплектующими. А для Южноуральска и Челябинской области это новые рабочие места и вклад в развитие города от предприятия.
Комментарии 0