Новый корпус Пермской художественной галереи
Пермская галерея на Заводе Шпагина — первое здание в новой истории Перми, которое было построено специально для музея.
В архитектуре учтен и вид на Каму, который никогда не надоест.Посмотрите сюжет телекомпании «Рифей» о новой Пермской галерее. Это комплекс четырех отдельно стоящих зданий, в основном располагаются постоянные экспозиции, хранилище, реставрационные мастерские, выставочный зал, конференц-зал, читальный зал с библиотекой и многое другое.
