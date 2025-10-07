MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 64
termometrix Видеоблог

Новый корпус Пермской художественной галереи

Пермская галерея на Заводе Шпагина — первое здание в новой истории Перми, которое было построено специально для музея.

В архитектуре учтен и вид на Каму, который никогда не надоест.Посмотрите сюжет телекомпании «Рифей» о новой Пермской галерее. Это комплекс четырех отдельно стоящих зданий, в основном располагаются постоянные экспозиции, хранилище, реставрационные мастерские, выставочный зал, конференц-зал, читальный зал с библиотекой и многое другое.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт