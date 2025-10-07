На шахте «Шерегешская» поставили рекорд не добычи, а скорости. Всего за 25 дней горняки провели масштабную модернизацию, которую сравнивают с полной перезагрузкой ключевого горизонта.

На уровне +115 метров, где оборудование уже переработало 38 миллионов тонн руды, практически всё обновили. Старый вагоноопрокидыватель усилили и оснастили новыми роликами, а под дробилкой, сердцем переработки, залили совершенно новый фундамент из 30 кубометров особого бетона. На него установили мощную станину российского производства весом 120 тонн.

Одновременно с этим в копре шахты шла не менее сложная работа: специалисты изготовили и подняли два новых скипа для гигантской подъемной машины и заменили ее головные канаты. А чтобы работа была еще безопаснее и слаженнее, подземную связь перевели на отечественную систему «РОНЕТ», восстановив покрытие LTE, сообщает Евраз.

Эта 25-дневная «пересборка» стала возможной благодаря точной координации десятков инженеров и ремонтных бригад. Теперь шахта полностью обновила свой основной производственный контур и готова к новым рекордам.