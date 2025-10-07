Шахта «Шерегешская» обновила ключевое оборудование за 25 дней
На шахте «Шерегешская» поставили рекорд не добычи, а скорости. Всего за 25 дней горняки провели масштабную модернизацию, которую сравнивают с полной перезагрузкой ключевого горизонта.
На уровне +115 метров, где оборудование уже переработало 38 миллионов тонн руды, практически всё обновили. Старый вагоноопрокидыватель усилили и оснастили новыми роликами, а под дробилкой, сердцем переработки, залили совершенно новый фундамент из 30 кубометров особого бетона. На него установили мощную станину российского производства весом 120 тонн.
Одновременно с этим в копре шахты шла не менее сложная работа: специалисты изготовили и подняли два новых скипа для гигантской подъемной машины и заменили ее головные канаты. А чтобы работа была еще безопаснее и слаженнее, подземную связь перевели на отечественную систему «РОНЕТ», восстановив покрытие LTE, сообщает Евраз.
Эта 25-дневная «пересборка» стала возможной благодаря точной координации десятков инженеров и ремонтных бригад. Теперь шахта полностью обновила свой основной производственный контур и готова к новым рекордам.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания ...в для проведения демонстрационных экзаменов по различным направлениям.
- ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил Российским железным дорогам первые партии инновационных...sp;высокой грузонапряженностью повышает безопасность при движении составов.
- Первую опытно-промышленную партию из 1000 штук направили российским по...работки, написали программу для обработки колес на станках с ЧПУ.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0