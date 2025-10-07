Модель КАМАЗ-52229 — это 47 кресел с подогревом, своей зарядкой и откидными столиками. Для вещей нашлось место и на полках, и в трёхкубовом багажнике. В салоне есть всё для долгой дороги: туалет, кухня с холодильником и климат-контроль.

Как сообщает КамАЗ, водитель получил кресло с подвеской, подогревом и даже спальное место. Шести баллонов на крыше хватит, чтобы проехать 500 км.

Но автобусом дело не ограничилось.

Вместе с ним показали гоночный КАМАЗ-43509, который уже успел победить на «Шелковом пути». Под капотом — 1050 л.с., а ест он газодизельную смесь.

Также привезли две версии передвижной мастерской на шасси КАМАЗа — «Универсальную» и «Сварочную». И, конечно, флагманские тягачи К5. Тот, что на сжиженном газе, заявляет запас хода в 1600 км, что для магистральных перевозок — серьёзное преимущество.