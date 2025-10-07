MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 457
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

КАМАЗ представил новый туристический автобус на газу

© t.me

Модель КАМАЗ-52229 — это 47 кресел с подогревом, своей зарядкой и откидными столиками. Для вещей нашлось место и на полках, и в трёхкубовом багажнике. В салоне есть всё для долгой дороги: туалет, кухня с холодильником и климат-контроль.

Как сообщает КамАЗ, водитель получил кресло с подвеской, подогревом и даже спальное место. Шести баллонов на крыше хватит, чтобы проехать 500 км.

Но автобусом дело не ограничилось.

© t.me

Вместе с ним показали гоночный КАМАЗ-43509, который уже успел победить на «Шелковом пути». Под капотом — 1050 л.с., а ест он газодизельную смесь.

Также привезли две версии передвижной мастерской на шасси КАМАЗа — «Универсальную» и «Сварочную». И, конечно, флагманские тягачи К5. Тот, что на сжиженном газе, заявляет запас хода в 1600 км, что для магистральных перевозок — серьёзное преимущество.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath07.10.25 14:32:48
    КАМАЗ представил новый туристический автобус на газу


    Может лучше написать «на газе»?

    #1306937