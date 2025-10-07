ООО «Пермская судоверфь» (входит в группу «Эмпериум», АФК «Система») спустила на воду очередную партию плавучих причалов, построенных для Москвы. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, в ближайшее время пять причалов Ecostation будут отправлены в столицу, где на них установят стеклянные конструкции и смонтируют электрические системы.

Напомним, изготовление причалов для Москвы стартовало на мощностях «Пермской судоверфи» в 2023 году. В данный момент завод производит два вида комплексов — Ecostation D10 на 42 места и Ecostation D16 на 82 места. Ранее судоверфь изготовила и поставила в Москву 19 таких остановок.

«Для того чтобы локализовать производство Ecostation, „Пермская судоверфь“ провела большое обновление и модернизировала производство. Было установлено около 40 единиц современного оборудования, в том числе станки лазерной и плазменной резки, тандемные листогибы, вальцы, три мостовых крана и сварочные комплексы. Ожидается, что „Пермская судоверфь“ будет выпускать ежегодно до 13 остановочных комплексов. Среди заказчиков — правительства Москвы, Пермского края и других регионов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИАА «ПортНьюс», работа судоверфи была возобновлена по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в 2021 году: имущественный комплекс судозавода приобрел «Фонд развития Пермского края» (ФРПК), который привлек стратегического инвестора к развитию предприятия. В 2023 году 25% акций «Пермской судоверфи» приобрела группа «Эмпериум» (АФК «Система»), 75% оставались у ФРПК. В 2025 году доля «Эмпериум» была увеличена до 75%.