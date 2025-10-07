В Волгограде создано производство новых кузовов низкозольных трамвайных вагонов на базе телег Татра Т3. Один вагон уже готов — на днях он пройдет обкатку и в случае успешного испытания может пойти в серию.

Проект реализуется совместно с партнерами из Нижнего Новгорода.

В прошлом году завод ВЭТА приобрел оборудование для капитального ремонта трамваев на сумму 70 млн рублей. Это позволило увеличить производственные мощности предприятия с 60 до 100 комплектов в год — на текущий момент были приведены в нормативное состояние 140 трамваев и троллейбусов.

За последние три года Волгоградская область закупила 549 единиц общественного транспорта: 354 автобуса, 112 троллейбусов, 62 трамвая и 21 электробус. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы государственно-частного партнерства.