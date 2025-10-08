Спутники-малютки впервые в России поговорили с Землей на «скоростной» частоте
Два российских кубсата — «Геоскан» и «Гонец» — успешно провели необычный космический диалог с Землей. В ходе эксперимента они использовали S-диапазон частот, что для аппаратов такого класса в России стало серьезным технологическим шагом.
В отличие от более привычных и «медленных» частот, S-диапазон (от 2 до 4 ГГц) — это, условно говоря, «широкополосный интернет» для спутников. Он позволяет передавать на землю значительно большие объемы информации с высокой скоростью.
Как сообщает Роскосмос, в течение нескольких сеансов связи кубсаты не просто отправляли на Землю стандартные телеметрические данные («я жив, батареи заряжены»), но и «прогнали» тестовые массивы информации на разных скоростях. Апогеем эксперимента стала передача самого «тяжелого» контента — видео, записанного бортовой камерой одного из спутников. Вся информация была принята наземными станциями в полном объеме, без потерь.
Этот успех открывает дорогу для создания в России совершенно новых орбитальных систем. Связные группировки из десятков небольших и относительно дешевых кубсатов смогут обеспечивать быстрый обмен данными для других спутников, служб мониторинга и, потенциально, коммерческих клиентов.
Оба аппарата были запущены с космодрома Восточный в июле 2025 года, отправившись в космос «попутным грузом» на ракете «Союз-2.1б».
