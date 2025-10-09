В Запорожскую область поступили 16 новых мусоровозов КАМАЗ
В Запорожскую область поступили 16 новых мусоровозов КАМАЗ для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов. Технику передали при участии Минприроды России, ППК «Российский экологический оператор» и Министерства природы, экологии и недропользования Запорожской области.
Спецтехника 2025 года выпуска оснащена системой задней загрузки и имеет объём кузова 8 м³. В ближайшее время мусоровозы отправятся на работу в региональное предприятие ГУП «ЭкологияРесурс».
Как сообщили в КамАЗ, новая техника поможет улучшить систему обращения с отходами в области и обеспечит регулярный вывоз мусора.
