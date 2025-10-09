На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), запустили высокотехнологичный комплекс для литья стальных заготовок. Это открывает новую страницу в российском трубопрокате: теперь здесь можно производить трубы из нержавеющих и коррозионностойких сталей высшего качества.

Первую плавку в прямом эфире представили на Петербургском международном газовом форуме, подчеркнув стратегическое значение проекта для ключевых отраслей.

Сердце модернизации — глубокая переработка электросталеплавильного цеха. Внедрена установка вакуум-кислородного рафинирования, которая «очищает» сталь от избыточного углерода, кардинально улучшая её свойства. Машину непрерывного литья заготовок оснастили системой электромагнитного перемешивания и «умным» охлаждением, что гарантирует безупречную структуру металла. Автоматическая подача смесей исключает человеческий фактор, обеспечивая стабильно высокое качество на выходе, рассказали в ТМК.

«Для ТМК расширение собственного производства стали и освоение новых марок стали и сплавов — стратегический приоритет. Благодаря новому оборудованию мы нарастим мощности и получим возможность выпускать высококачественные заготовки диаметром от 150 до 360 мм, предназначенные для изготовления нержавеющих труб. Так компания отвечает на запрос потребителей из энергетической, нефтехимической и других отраслей и помогает им решать актуальные технологические задачи», — сказал Сергей Чикалов.