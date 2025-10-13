Новый детский сад с бассейном открылся на юго-востоке столицы
Детский сад на 300 мест с бассейном возвели в районе Текстильщики на юго-востоке столицы.
Здание переменной этажности — от двух до трех этажей — имеет г-образную форму. Его площадь составляет свыше 6,6 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместили пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, а также бассейн с сопутствующими помещениями. На втором этаже расположены музыкальный и физкультурный залы. 12 групповых ячеек занимают все три этажа, по четыре на каждом.
