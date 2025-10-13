MAX
«Газпром» установил исторический рекорд по запасам газа в подземных хранилищах России

ПАО «Газпром» сообщило о полном завершении плановой закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) России перед началом отопительного сезона. Компания довела объем оперативного резерва до рекордных 100% — 73,170 миллиарда кубометров газа. Это абсолютный исторический максимум.

Как отметили в компании, масштабная работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объеме и точно в срок. Потенциальная максимальная суточная производительность всей сети ПХГ была доведена до 858,8 млн куб. м.

«Наличие достаточных запасов газа в ПХГ и поддержание их высокой производительности является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. При резких похолоданиях „Газпром“ имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям», — подчеркнули в компании.

Источник: t.me

