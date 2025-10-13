«Газпром» установил исторический рекорд по запасам газа в подземных хранилищах России
ПАО «Газпром» сообщило о полном завершении плановой закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) России перед началом отопительного сезона. Компания довела объем оперативного резерва до рекордных 100% — 73,170 миллиарда кубометров газа. Это абсолютный исторический максимум.
Как отметили в компании, масштабная работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объеме и точно в срок. Потенциальная максимальная суточная производительность всей сети ПХГ была доведена до 858,8 млн куб. м.
«Наличие достаточных запасов газа в ПХГ и поддержание их высокой производительности является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. При резких похолоданиях „Газпром“ имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям», — подчеркнули в компании.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию ...ей объекты добычи. Поставка семи единиц ГТА-6РМ состоится в 2024 году.
- «Газпромнефть — смазочные материалы» — оп...сла применяются в транспортной инфраструктуре Qatar Aviation Services.
- Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу ноября 2...ии ведется получение товарной продукции, в том числе сжиженного гелия.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0