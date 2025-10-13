MAX
Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

В Москве открыли цех с современными станками для местных производителей

© оэз.рф

На территории технополиса «Москва» в Печатниках начал работу центр коллективного пользования промышленным оборудованием. Предприятия теперь могут арендовать время на 22 современных станках, включая пятикоординатный фрезерный центр, токарные станки с ЧПУ, лазерное и аддитивное оборудование.

Новая площадка особенно важна для мелкосерийного производства: компаниям больше не нужно везти детали через весь город — они могут изготовить их практически рядом со своим заводом. Здесь доступен полный цикл услуг — от разработки конструкторской документации до выпуска готовых изделий с защитой интеллектуальной собственности.

Это уже второй подобный центр в Москве — первый успешно работает в Руднево, сообщается ОЭЗ.рф

Источник: оэз.рф

