В Москве открыли цех с современными станками для местных производителей
На территории технополиса «Москва» в Печатниках начал работу центр коллективного пользования промышленным оборудованием. Предприятия теперь могут арендовать время на 22 современных станках, включая пятикоординатный фрезерный центр, токарные станки с ЧПУ, лазерное и аддитивное оборудование.
Новая площадка особенно важна для мелкосерийного производства: компаниям больше не нужно везти детали через весь город — они могут изготовить их практически рядом со своим заводом. Здесь доступен полный цикл услуг — от разработки конструкторской документации до выпуска готовых изделий с защитой интеллектуальной собственности.
Это уже второй подобный центр в Москве — первый успешно работает в Руднево, сообщается ОЭЗ.рф
