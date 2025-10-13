Объем инвестиций в расширение производства составил более 500000 рублей.

С фасовочной линии нового цеха, оснащенного современным оборудованием, сошли первые восемь тонн лакокрасочных материалов различных цветов и видов, изготовленные по заявкам отечественных потребителей.

После выхода на проектную мощность в цехе можно будет производить 14 видов различных индустриальных покрытий. Суммарный объем производства составит восемь тысяч тонн продукции в год.

Важным свойством выпускаемых в новом цехе эмалей и грунтовок является их устойчивость к различным агрессивным средам, изменениям температурного режима, поэтому они могут быть использованы в условиях Арктики для защиты от коррозии металлоконструкций, в том числе элементов мостов, корпусов плавсредств, конструкций доков и пирсов.

— С запуском нового производства у нас появилась возможность качественно и оперативно производить наши марки под нужды заказчиков. Им больше нет смысла держать столько стоковых складов, надеяться на иностранных поставщиков — мы полностью сможем их обеспечить, — сообщил генеральный директор Котласского химического завода Михаил Тихонов.