На Котласском химзаводе запущен новый цех по производству индустриальных покрытий
Объем инвестиций в расширение производства составил более 500000 рублей.
С фасовочной линии нового цеха, оснащенного современным оборудованием, сошли первые восемь тонн лакокрасочных материалов различных цветов и видов, изготовленные по заявкам отечественных потребителей.
После выхода на проектную мощность в цехе можно будет производить 14 видов различных индустриальных покрытий. Суммарный объем производства составит восемь тысяч тонн продукции в год.
Важным свойством выпускаемых в новом цехе эмалей и грунтовок является их устойчивость к различным агрессивным средам, изменениям температурного режима, поэтому они могут быть использованы в условиях Арктики для защиты от коррозии металлоконструкций, в том числе элементов мостов, корпусов плавсредств, конструкций доков и пирсов.
— С запуском нового производства у нас появилась возможность качественно и оперативно производить наши марки под нужды заказчиков. Им больше нет смысла держать столько стоковых складов, надеяться на иностранных поставщиков — мы полностью сможем их обеспечить, — сообщил генеральный директор Котласского химического завода Михаил Тихонов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Сегодня в рамках Всероссийского съезда работников дорожного хозяйства ...еверной Двины, а также 3,8 км Вознесенского тракта в Казани.
- 18 октября состоялся технический запуск линии по производству масляных...ил более 170 млн рублей. На предприятии создано 14 новых рабочих мест.
- На Севмаше (Архангельская область) началось создание плавучего дока, к...ется, что он заменит ныне фукционирующий ПД «Сухона».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0