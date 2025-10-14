В ООО «Сибирское стекло» заменили часть французских инспекционных автоматов для контроля качества стеклотары на машины отечественного производства.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, новые машины, установленные на скоростных технологических линиях, в настоящее время выпускающих коричневую бутылку (более 50% в структуре продукции), в разы дешевле зарубежных аналогов, ни в чем не уступая им по своему функционалу. Инспекционные автоматы с высокой точностью определяют геометрические и визуальные дефекты стеклоизделий — проверяют высоту тары, диаметр донышка, наличие посторонних включений, пузырей, складки, мошки и т. д.

— Зависимость стеклотарных заводов от импорта начинает постепенно снижаться, — комментирует Антон Мор. — Сегодня доставка европейского оборудования в нашу страну связана с рядом сложностей. Кроме того, его запуск, обслуживание во время эксплуатации и при необходимости ремонт, для чего нужно привлекать иностранных специалистов, в текущей ситуации были бы затянуты по срокам. Поэтому стеклотарные заводы готовы сделать выбор в пользу российских поставщиков. Тем более, они предлагают лучшие условия гарантийного и постгарантийного сервиса.