MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 61
Bionysheva_Elena Авиация

Ростех импортозаместил телетрап

© t.me

Ростех впервые показал в работе отечественный телетрап — тот самый «рукав», по которому пассажиры попадают из здания аэропорта прямо в самолет. До сих пор всё это оборудование в России было импортным.

Как рассказали в Ростехе, новый телетрап — не просто механический трап. Он оснащен сложной системой приводов и датчиков, которые позволяют ему «подстраиваться» под разные типы лайнеров. Он может менять высоту, выдвигаться и сгибаться, чтобы аккуратно состыковаться и с небольшим региональным самолетом, и с большим аэробусом.

Испытания опытного образца уже прошли успешно. Разработкой занимались холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха и научно-производственное предприятие «Проект-техника».

Эта разработка — часть большой стратегии по замене зарубежной авиатехники. Пока одни предприятия Ростеха испытывают новые самолеты, другие налаживают производство оборудования для аэропортов: от систем посадки до цифровых сервисов. Задача — чтобы отечественные авиаперевозки могли работать полностью независимо от поставок из-за рубежа.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath15.10.25 08:35:50
    Задача — чтобы отечественные авиаперевозки могли работать полностью независимо от поставок из-за рубежа.


    Только так и не иначе. Это слишком важное дело, чтобы хоть какая-то его часть могла быть доверена иностранцам.

    #1307275