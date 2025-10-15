Ростех впервые показал в работе отечественный телетрап — тот самый «рукав», по которому пассажиры попадают из здания аэропорта прямо в самолет. До сих пор всё это оборудование в России было импортным.

Как рассказали в Ростехе, новый телетрап — не просто механический трап. Он оснащен сложной системой приводов и датчиков, которые позволяют ему «подстраиваться» под разные типы лайнеров. Он может менять высоту, выдвигаться и сгибаться, чтобы аккуратно состыковаться и с небольшим региональным самолетом, и с большим аэробусом.

Испытания опытного образца уже прошли успешно. Разработкой занимались холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха и научно-производственное предприятие «Проект-техника».

Эта разработка — часть большой стратегии по замене зарубежной авиатехники. Пока одни предприятия Ростеха испытывают новые самолеты, другие налаживают производство оборудования для аэропортов: от систем посадки до цифровых сервисов. Задача — чтобы отечественные авиаперевозки могли работать полностью независимо от поставок из-за рубежа.