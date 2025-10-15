АО «Концерн «Калашников» направил крупную партию высокоточных 7,62 мм снайперских винтовок СВ-98 заказчику в рамках действующего государственного контракта на 2025 год. Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выполнена точно в срок.

СВ-98 отличается высокой кучностью боя при использовании снайперских патронов 7Н1 и 7Н14 за счет свободно вывешенного ствола. Возможно применение всей номенклатуры патронов 7,62×54R. На ней предусмотрена установка прибора малошумной и беспламенной стрельбы, а также оптических и ночных прицелов благодаря планке Пикатинни, закрепленной на ствольной коробке. Кроме того, она оборудована резервными механическими прицельными приспособлениями.

Снайперская винтовка отвечает современным требованиям по эргономике за счет использования ложи из алюминиевого сплава, пистолетной рукоятки из ударопрочного полимера и приклада с регулируемыми щекой, затылком и задней опорой.

СВ-98 разработана в 1998 году для подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ и правоохранительных органов России с целью поражения противника прицельным огнем на дальностях до 1000 метров. На протяжении более 20 лет она остается высоко востребованной у заказчиков, спрос на нее растет ежегодно.