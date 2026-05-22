Инструментальное управление ПАО «Кировский завод «Маяк» (входит в концерн «Калашников») ввело в эксплуатацию два современных электроэрозионных станка с автоматической заправкой и обрезкой проволоки, а также станок для сверхточной резки. В ближайшее время сюда поступят ещё три высокоточных станка и печи для термообработки с автоматической загрузкой крупных деталей.

Электроэрозионные станки обрабатывают любые токопроводящие металлы, включая сверхтвёрдые сплавы, с помощью электрических разрядов. Они обеспечивают микронную точность и используются для изготовления сложных деталей и пресс-форм. В качестве электрода выступает тонкая проволока.

На старом оборудовании операторам приходилось вручную заправлять проволоку в отверстия оснастки, каждый раз останавливая станок. На новых станках ручной труд сведён к минимуму — это сократило время обработки деталей и увеличило их количество. У наладчиков появилось больше времени для написания программ для других операций.

Станок для сверхточной резки делает отверстия в контрольных приспособлениях и пресс-формах без последующей механической обработки и шлифовки краёв среза перед проверкой ОТК. Это снижает потребность в шлифовке и увеличивает выпуск качественных заготовок.

Высокоточное оборудование чувствительно к перепадам температур — жара или холод влияют на свойства металла, особенно когда счёт идёт на микроны. Поэтому в помещениях участка планируют установить систему климат-контроля.

Завершение модернизации электроэрозионного участка должно увеличить мощности, производительность и качество изготовления оснастки, отметили в Калашникове.