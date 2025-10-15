Компания AlphaChef вывела на полную мощность предприятие по производству готовой еды «1-й Кулинарный» в Дмитровском м.о.

«На предприятии используется уникальная технология HPP, метод холодной пастеризации, которая обеспечивает длительное хранение продуктов (до 90 суток), сохраняя высокое качество и вкус. Инвестиции в новый проект составили 280 млн рублей. Он стал частью масштабного проекта по запуску комплекса готовой еды AlphaChef, инвестиций в который оценивается в 4,5 млрд рублей», — рассказали вминистрстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инновационная концепция, внедренная на предприятии, позволяет минимизировать производственные циклы, сокращая риски порчи сырья. Предприятие «1-й Кулинарный» компании AlphaChef обладает собственной системой подготовки воды, современными биологическими очистными сооружениями и системами охлаждения, обеспечивающими полную автономию производства. Годовая мощность комплекса составляет примерно 75 миллионов порций.

Технология холодной пастеризации, внедренная на заводе бренда AlphaChef, обеспечивает высокую микробиологическую безопасность продуктов, сохраняя при этом все полезные свойства свежих ингредиентов. Упаковка используется специальная — pasta-box и skin-plate, идеально сохраняющие внешний вид и свежесть.

«Современное оборудование позволило нам значительно увеличить и производственные мощности. Например, мы недавно запустили производство нового продукта — пирожков под брендом „Аппетитов“. И сейчас мы можем ежеминутно выпускать до восьми тысяч пирожков в час, что эквивалентно почти тысяче килограмм свежей выпечки. Если умножить эту производительность на рабочий день длиной в двадцать часов, получится впечатляющий итог: за смену мы выпускаем свыше семнадцати тонн высококачественных пирожков. На текущий момент производство пирожков занимает более 25% объема от всего производства», — отметил генеральный директор 1-й предприятия «1-ый Кулинарный» Денис Касаткин.