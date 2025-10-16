Сегодняшний день стал знаковым днем для Жатайской судоверфи — спущено на воду первое собственное судно. Несамоходный паром строится для нужд Сунтарского улуса.

Грузоподъемность судна составляет 40 тонн, длина достигает почти 20 метров, ширина 6 метров, а глубина погружения всего лишь более полуметра. Паром имеет конструкцию, позволяющую легко преобразовать его в самоходное судно.

В планах судоверфи строительство аналогичных судов для других муниципалитетов республики для обеспечения бесперебойного сообщения и развития инфраструктуры всей Якутии, сообщает Минтранс Якутии.

Напомним, апреле 2025 года состоялось торжественное мероприятие по запуску в опытную эксплуатацию цеховой части здания блока корпусных производств Жатайской судоверфи.

Полный ввод в эксплуатацию судоверфи намечен на четвертый квартал 2025 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) резидент ТОР вкладывает в проект 6,3 млрд рублей, на судоверфи создается 664 рабочих места.

Ввод в эксплуатацию Жатайской судоверфи обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и в Арктической зоне, в том числе по Севморпути. До 2036 года на судостроительном заводе планируют построить около 100 речных судов.

Первое соглашение о строительстве малотоннажного парома между Жатайской судоверфью и Сунтарским улусом было подписано 31 января 2025 года. Кроме того, заключено соглашение с АО «Колымская судоходная компания», в рамках которого прорабатывается вопрос разработки проектной документации на несамоходную комбинированную баржу.