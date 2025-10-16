сегодня
оцените публикацию
Первая партия новых автобусов прибыла в Киров.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: max.ru
Другие публикации по теме
- Сегодня, 28 августа, в Уфе состоялась торжественная передача крупной п...ния всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.
- В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса ...и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.
- «КАМАЗ» поэтапно поставит в Казань 157 низкопольных газомо...тия из двадцати автобусов уже поступила в распоряжение заказчика.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0