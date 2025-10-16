MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 39
d-tatarinov Транспорт, спецтехника и логистика

Первая партия новых автобусов прибыла в Киров.

Всего в регион поставят 50 автобусов по программе льготного лизинга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Все транспортные средства работают на газомоторном топливе и выполнены в насыщенном зелёном цвете.

Новые автобусы выйдут на маршруты города в 2026 году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: max.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт