На Нижнетагильском металлургическом комбинате завершён пилотный проект по внедрению системы контроля использования средств индивидуальной защиты и мониторинга нахождения персонала в опасных зонах. Решение реализовано на основе платформы VizorLabs Health&Safety, разработанной для повышения уровня промышленной безопасности и снижения числа нарушений требований охраны труда.

Результаты проекта показали, что использование интеллектуального контроля способствует формированию культуры безопасности, снижает риск производственного травматизма и помогает поддерживать высокий уровень трудовой дисциплины.

Система VizorLabs Health&Safety использует технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для автоматического контроля правильности ношения СИЗ и предотвращения доступа сотрудников в опасные зоны. В рамках пилотного внедрения система была дополнительно обучена для распознавания индивидуальных типов СИЗ, используемых на предприятии. В результате ПО без участия человека детектирует отсутствие или наличие различных видов касок, курток, спецштанов разных оттенков серого и чёрного цветов, а также спецобувь, чёрные и белые перчатки.

ЕВРАЗ — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, входящая в число крупнейших производителей стали в мире. На предприятиях с непрерывным производственным циклом требования к соблюдению правил охраны труда особенно высоки, и даже незначительное отклонение от норм может привести к инциденту. Именно поэтому компания сделала ставку на цифровой контроль, который позволяет не только фиксировать нарушения, но и предотвращать их.