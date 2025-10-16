В Краснознаменске был торжественно открыт новый терминал аэропорта, из клееных деревянных конструкций и материалов.

Здание аэровокзала площадью 240 квадратных метров было построено под ключ за два месяца, а сами конструкции смонтировали за две недели.

Балочный каркас из клееной древесины и стеновые плиты из OSP были полностью изготовлены на заводах, поэтому на их монтаж ушло всего около двух недель.

Пропускная способность терминала составляет 50 пассажиров в час, конструкция применена стоечно-балочная с КДК-балками, обшивка выполнена из лиственного планкена, кровля утеплена гидроизолированной мембранной системой. Предусмотрена полная автономность на случай отключения электричества: дизель-генератор и система ИБП. В здании выделены функциональные зоны: зал ожидания, зона выхода, туалеты, техпомещения.

Построило здание фирма «Альпбау» (Alpbau) — международная проектно-строительная компания, которая работает на российском рынке с 2012 года и специализируется на деревянном строительстве. Опыт строительства подобных зданий общественного назначения у «Альпбау» есть во многих городах России. Но именно терминал аэропорта в таком исполнении стал первым в стране.

Строительство выполнено в современных технологиях с фундаментным основанием со всеми соединениями через металлические соединительные узлы, болтовые соединения. Застройщик уверяет, что конструкция прочная и надёжная, способная выдержать любые расчётные нагрузки, предусмотренные нормативами.

Старожилы вспоминают, что когда-то аэропорт в Краснокаменске был вторым по объёму авиапассажиров в Забайкальском крае и принимал по три самолёта в день. Но 90-е годы не прошли бесследно. Сегодня аэропорт постепенно возрождается, и, помимо реконструкции необходимой авиационной инфраструктуры, здесь открыли новый пассажирский терминал.

Генеральный директор компании «Альпбау» Алексей Клочков гордится своим детищем:

Объект стал частью программы комплексного развития Краснокаменска — города, который называют «урановой столицей России». Поэтому задача потребовала максимальной точности на всех этапах, особенно с учётом сжатых сроков. Строительство началось в середине мая и было завершено в рекордные сроки — менее, чем за два месяца, от фундамента до готового здания.

Впрочем, упор в развитии деревянного домостроения российские власти всё-таки намерены делать не в части инфраструктурных объектов, а при строительстве многоэтажек. Преимущества, вроде бы, очевидны — колоссальные запасы возобновляемого строительного материала, экологичность, простота обработки, скорость монтажа, малый вес, наконец, богатые архитектурные традиции. Сдерживает дело общий консерватизм отрасли и скептическое отношение самих покупателей.

Сегодня опыт возведения деревянных многоквартирных домов очень небольшой. Два здания построены в тверском Торжке, два в вологодском Соколе, плюс в Новосибирской области в посёлке Ложок введено в эксплуатацию первое деревянное здание на 16 квартир. В остальном деревянные дома это либо частные избы, по технологиям, слабо изменившимся со времён Российской Империи, либо современные, но дорогостоящие элитные проекты для состоятельных любителей экологии.

Дорожная карта предусматривает проведение целого комплекса опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, которые направлены на обеспечение пожарной, сейсмической и механической безопасности объектов, состоящих из деревянных конструкций. А федеральные Минстрой и МЧС уже проводят испытания, готовясь внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Строительство в первую очередь начнётся там, где будет учтена логистика и подготовлена соответствующая инфраструктура. Кроме того, глобальный выход деревянных домов на рынок будет проводиться в рамках создания особых природных кластеров и курортных зон и в местах, где граждане предъявляют особые требования к экологии и готовы за это платить, включая, например, Подмосковье.

Срок эксплуатации деревянного многоквартирного дома специалисты оценивают в 50-80 лет, при этом на долговечность дома влияют различные факторы, включая качество строительных материалов, условия эксплуатации и наличие своевременного и качественного ремонта.