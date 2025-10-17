MAX
В селе Бабка Пермского края открылась молочная ферма

© permkrai.ru

В селе Бабка Частинского округа состоялось торжественное открытие модернизированного животноводческого комплекса.

Первые 300 коров заселят комплекс 18 октября.

Новая ферма позволит увеличить поголовье на тысячу единиц и объем молока в два раза.

«Производство оснащено современным оборудованием. Мы уверены, что это создаст стимул для молодежи работать на предприятии. С этой целью заявились на 2026 год в проект по созданию в нашей школе агротехкласса» — поделилась директор ООО «УралАгро» Елена Качина.

Компания ООО «УралАгро» активно пользуется государственной поддержкой как для осуществления операционной, так и инвестиционной деятельности.

«По национальным целям развития к 2030 году объем производства агрокомплекса, в том числе молока, должен быть увеличен на 25% по сравнению с 2021 годом. Для этого реализуем нацпроект „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Он содержит в себе комплекс мер господдержки предприятий, в частности реализацию инвестиционных проектов», — рассказали в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.

Источник: permkrai.ru

