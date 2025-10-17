В селе Бабка Пермского края открылась молочная ферма
В селе Бабка Частинского округа состоялось торжественное открытие модернизированного животноводческого комплекса.
Первые 300 коров заселят комплекс 18 октября.
Новая ферма позволит увеличить поголовье на тысячу единиц и объем молока в два раза.
«Производство оснащено современным оборудованием. Мы уверены, что это создаст стимул для молодежи работать на предприятии. С этой целью заявились на 2026 год в проект по созданию в нашей школе агротехкласса» — поделилась директор ООО «УралАгро» Елена Качина.
Компания ООО «УралАгро» активно пользуется государственной поддержкой как для осуществления операционной, так и инвестиционной деятельности.
«По национальным целям развития к 2030 году объем производства агрокомплекса, в том числе молока, должен быть увеличен на 25% по сравнению с 2021 годом. Для этого реализуем нацпроект „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Он содержит в себе комплекс мер господдержки предприятий, в частности реализацию инвестиционных проектов», — рассказали в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Здесь для около 9 000 человек взамен уже ветхим зданиям появилась но...ко е учреждение будет доступно как для взрослых, так и для детей.
- «Пермская судоверфь» (Пермский край) отправила в Москву оч... партию остановочных комплексов проекта Ecostation для речных электросудов.
- Новый корпус школы № 82 на 1050 мест построили на ул...8470; 82, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0