Более 140 автобусов поставлено в регионы за неделю
За минувшую неделю ГТЛК ( передала семи регионам в лизинг 146 новых автобусов. Технику обновляют по линии Минтранса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по госпрограмме Минпромторга. На маршруты выходят новые отечественные VOLGABUS, ЛиАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ и СИМАЗ.
Уделяем особое внимание достижению национальных целей, установленных Президентом, включая обновление подвижного состава. Всего в 2025 году за счет мер федеральной поддержки по линии Минтранса планируется обновить 1,5 тысячи автобусов. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на это предусмотрено 7,4 млрд рублей, — отметили в министерстве транспорта.
