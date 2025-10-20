В Якутске открыли новый консервный цех Арктической торгово-логистической компании «АрктикВкус». Предприятие станет ключевым звеном в цепочке переработки сельхозпродукции, включая дикоросы, из арктических районов. Новый объект разместился на базе торгово-логистических центров компании, что позволит организовать обратную загрузку и эффективную переработку местного сырья.

Генеральный директор АТЛК Сайдам Степанов сообщил, что мощность нового цеха по производству мясных консервов составляет до 250 тысяч банок в год. До конца 2025 года планируется выпустить около 55 тысяч банок.

«План производства по овощной и ягодной консервации в целом — 120 тысяч банок в год. Количество выработки ягодной консервации будет зависеть от принятого объёма дикоросов в пунктах заготовки торгово-логистических центров в арктических улусах», — добавил он.

По словам Сайдама Степанова, все производственные помещения спроектированы с учётом поточности технологических процессов. Это обеспечивает рациональную организацию работы и сокращение временных затрат. Ключевую роль играют современные конвейерные линии и автоклав, установленные в цехе.

Современное оборудование позволяет не только повысить производительность, но и обеспечить высокий уровень автоматизации, а также комплексный контроль качества готовой продукции.

Запуск производственного комплекса позволит увеличить объём переработки местной сельхозпродукции и расширить ассортимент товаров, предназначенных для северного завоза.

В 2025 году торгово-логистические центры будут созданы во всех 13 арктических улусах Якутии в соответствии с Указом Главы республики «О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) до 2035 года» и соглашением, подписанным между Правительством республики и Минвостокразвития России.