В Якутске открыли новый консервный цех Арктической торгово-логистической компании «АрктикВкус»
В Якутске открыли новый консервный цех Арктической торгово-логистической компании «АрктикВкус». Предприятие станет ключевым звеном в цепочке переработки сельхозпродукции, включая дикоросы, из арктических районов. Новый объект разместился на базе торгово-логистических центров компании, что позволит организовать обратную загрузку и эффективную переработку местного сырья.
Генеральный директор АТЛК Сайдам Степанов сообщил, что мощность нового цеха по производству мясных консервов составляет до 250 тысяч банок в год. До конца 2025 года планируется выпустить около 55 тысяч банок.
«План производства по овощной и ягодной консервации в целом — 120 тысяч банок в год. Количество выработки ягодной консервации будет зависеть от принятого объёма дикоросов в пунктах заготовки торгово-логистических центров в арктических улусах», — добавил он.
По словам Сайдама Степанова, все производственные помещения спроектированы с учётом поточности технологических процессов. Это обеспечивает рациональную организацию работы и сокращение временных затрат. Ключевую роль играют современные конвейерные линии и автоклав, установленные в цехе.
Современное оборудование позволяет не только повысить производительность, но и обеспечить высокий уровень автоматизации, а также комплексный контроль качества готовой продукции.
Запуск производственного комплекса позволит увеличить объём переработки местной сельхозпродукции и расширить ассортимент товаров, предназначенных для северного завоза.
В 2025 году торгово-логистические центры будут созданы во всех 13 арктических улусах Якутии в соответствии с Указом Главы республики «О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) до 2035 года» и соглашением, подписанным между Правительством республики и Минвостокразвития России.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Алданском районе Якутии началось строительство новой золотоизвлекате...quo;, одному из крупнейших золотодобывающих предприятий в России.
- В Ленском районе Якутии завершили строительство нового моста через рек...дном из основных промышленных районов республики — Ленском.
- В Жатае открыли судокорпусный цех Ленского объединённого речного парох... объединенного речного пароходства. Он построен на средства ЛОРП.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0