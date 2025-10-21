Нижегородский завод Смартэко запустил производство агрегатов ремонта и обслуживания качалок (АРОК)
Завод спецтехники Смартэко запустил производство передвижных авторемонтных мастерских на шасси ГАЗ SADKO NEXT. Техника предназначена для выполнения полного цикла ремонтных работ нефтепромыслового оборудования в полевых условиях. Первая партия уже отгружена заказчику.
Мастерские укомплектованы крано-манипуляторной установкой, силовым генератором и сварочным оборудованием. Это позволяет бригаде работать автономно в любое время года.
🛠 Шасси — ГАЗ
Мастерская создана на базе полноприводного шасси ГАЗ САДКО NEXT с блокировкой дифференциала и усиленной рамой. На машину установлен дизельный двигатель ЯМЗ-534 с турбонаддувом мощностью 149 л.с. и механическая пятиступенчатая синхронизированная КПП.
🛠 Фургон
Кузов-фургон изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей с наружной и внутренней обшивкой из армированного пластика. Толщина панелей составляет 65 мм. Фургон разделен на два отсека:
• Пассажирский отсек с тремя местами оборудован двумя системами отопления: основной отопитель ПЛАНАР и аварийный от двигателя. В комплектацию входят микроволновая печь, рукомойник, освещение и две розетки на 220 В.
• Производственный отсек оснащен шнековым маслонагнетателем, сварочным инвертором, слесарным верстаком с тисками и розетками на 220 В и 380 В для подключения внешнего оборудования.
🛠 Бортовая платформа
Грузовая платформа имеет открывающиеся боковые борта высотой 600 мм и съемный задний борт с поручнем. На правом борту установлена откидная лестница с противоскользящими ступенями и поручнем для безопасного подъема.
🛠 Крано-манипуляторная установка
Мастерская оборудована КМУ ИНМАН ИМ-25 с ручным управлением с земли. Установка обеспечивает грузоподъемность до 990 кг при вылете стрелы 1,85 м и 350 кг при максимальном вылете 6,78 м.
🛠 Энергообеспечение
Всё оборудование на борту питает электроэнергией силовой генератор мощностью 30 кВт с приводом от коробки отбора мощности.
Силовой щит управления оборудован УЗО, автоматами защиты и измерительными приборами (вольтметр, частотомер). Для подключения оборудования предусмотрены:
- внешний ввод — барабан с 30-метровым кабелем: 1 точка на 380 В и 2 точки на 220 В,
- розетки на 220 В (4 шт.) и 380 В (1 шт.).
