Завод спецтехники Смартэко запустил производство передвижных авторемонтных мастерских на шасси ГАЗ SADKO NEXT. Техника предназначена для выполнения полного цикла ремонтных работ нефтепромыслового оборудования в полевых условиях. Первая партия уже отгружена заказчику.

Мастерские укомплектованы крано-манипуляторной установкой, силовым генератором и сварочным оборудованием. Это позволяет бригаде работать автономно в любое время года.

🛠 Шасси — ГАЗ

Мастерская создана на базе полноприводного шасси ГАЗ САДКО NEXT с блокировкой дифференциала и усиленной рамой. На машину установлен дизельный двигатель ЯМЗ-534 с турбонаддувом мощностью 149 л.с. и механическая пятиступенчатая синхронизированная КПП.

🛠 Фургон

Кузов-фургон изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей с наружной и внутренней обшивкой из армированного пластика. Толщина панелей составляет 65 мм. Фургон разделен на два отсека:

• Пассажирский отсек с тремя местами оборудован двумя системами отопления: основной отопитель ПЛАНАР и аварийный от двигателя. В комплектацию входят микроволновая печь, рукомойник, освещение и две розетки на 220 В.

• Производственный отсек оснащен шнековым маслонагнетателем, сварочным инвертором, слесарным верстаком с тисками и розетками на 220 В и 380 В для подключения внешнего оборудования.

🛠 Бортовая платформа

Грузовая платформа имеет открывающиеся боковые борта высотой 600 мм и съемный задний борт с поручнем. На правом борту установлена откидная лестница с противоскользящими ступенями и поручнем для безопасного подъема.

🛠 Крано-манипуляторная установка

Мастерская оборудована КМУ ИНМАН ИМ-25 с ручным управлением с земли. Установка обеспечивает грузоподъемность до 990 кг при вылете стрелы 1,85 м и 350 кг при максимальном вылете 6,78 м.

🛠 Энергообеспечение

Всё оборудование на борту питает электроэнергией силовой генератор мощностью 30 кВт с приводом от коробки отбора мощности.

Силовой щит управления оборудован УЗО, автоматами защиты и измерительными приборами (вольтметр, частотомер). Для подключения оборудования предусмотрены: