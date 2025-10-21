MAX
Великоросс Образование

В Колпино появился новый учебно-лабораторно-производственный центр «ПРОМТЕХ»

© www.gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ» на базе Академии промышленных технологий. Новый корпус, площадь которого составляет 2100 квадратных метров, в Колпино был спроектирован, возведен и полностью оборудован всего за полтора года, благодаря использованию быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

Новый корпус рассчитан на 450 студентов, что позволит увеличить ежегодный набор в Академию на 200 человек и повысить число квалификаций, которые один студент сможет получить, на 20%.

Площадь практических учебных помещений увеличится в 2,5 раза за счет 18 новых лабораторий-мастерских. В числе практических объектов — сварочный полигон, слесарные мастерские, литейная лаборатория, лаборатории газовой и аддитивных технологий, металловедения и термической обработки материалов, а также оборудования для работы с электрическими машинами, стандартизации, качеством, станками с ЧПУ, машинами и механизмами.

Благодаря появлению новых лабораторий откроются две новые специальности среднего профессионального образования — «Атомные электрические станции и установки» и «Мехатроника и робототехника (по отраслям)».

© gov.spb.ru
© gov.spb.ru
© gov.spb.ru
© gov.spb.ru

Источник: www.gov.spb.ru

