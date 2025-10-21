Концерн «Калашников» в 2025 году увеличил производство 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складным прикладом (СВДС) в 13 раз по сравнению с 2024 годом. Рост выпуска, по информации предприятия, связан с повышенным спросом на эту модель со стороны государственных заказчиков и активным применением винтовки в зоне специальной военной операции.

СВДС представляет собой современную адаптацию классической СВД, ориентированную на использование в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте и подразделениях специального назначения. Винтовка предназначена для поражения личного состава и небронированных целей на дистанциях до 1000 метров; при этом прицельная дальность с применением механических прицельных приспособлений достигает 1 200 метров. Конструкция предусматривает газоотводную автоматику с коротким ходом поршня и газовый регулятор, а длина со сложенным прикладом — 875 мм — обеспечивает удобство при десантировании и транспортировке.

В СВДС все деревянные элементы заменены полимерными материалами, приклад выполнен складным рамочным и оснащен несъемной поворотной щекой для удобства стрельбы с оптикой. На ствольной коробке размещена боковая планка для установки оптических и ночных прицелов; конструкция допускает применение всей номенклатуры патронов 7,62×54R, при этом наилучшие показатели кучности достигаются при использовании снайперских боеприпасов.

Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул преимущества образца: «Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность — неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО».

Увеличение выпуска СВДС в 13 раз отражает несколько взаимосвязанных тенденций. Во-первых, это реакция оборонно-промышленного комплекса на оперативный спрос со стороны войск. Во-вторых, такой масштабный прирост производства свидетельствует о наращивании производственных мощностей предприятия. В то же время массовое распространение СВДС повышает требования к обеспечению боеприпасами и подготовке снайперов: рост парка винтовок требует увеличения поставок снайперских патронов и систем прицеливания, а также программ обучения личного состава.