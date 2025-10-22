MAX
На атомном ледоколе «Чукотка» установлен второй жилой блок

На Балтийском заводе состоялась знаковая операция в рамках строительства универсального атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220. Судостроители успешно установили на судно очередной укрупненный блок жилой надстройки массой около 300 тонн.

Как сообщили в ОСК, данный модуль, габариты которого составляют 22 на 25 метров при высоте 8,5 метров, станет важной частью инфраструктуры для будущего экипажа. После завершения монтажных работ внутри блока начнется обустройство кают, кают-компании, столовой, зон отдыха и других служебных помещений. Важно, что в блок уже интегрированы ключевые инженерные системы, включая вентиляционные шахты и трубопроводы.

Сложная инженерная операция по подъему и установке массивной конструкции потребовала использования большегрузных модульных платформ, буксиров, а также мостовых и плавучих кранов.

Источник: t.me

