Отечественная профессиональная косметика с научной основой: Medical Collagene 3D
В условиях санкций и курса на импортозамещение российские производители активнее развивают собственные технологии в сфере профессиональной косметологии. Одним из таких примеров стал бренд MedicalCollagene3D, который уже более 15 лет работает на российском рынке и развивает направление профессиональной косметики для косметологов, основанной на отечественных научных разработках и производстве полного цикла.
Научная история и технологии
База бренда — результат многолетних исследований коллагеновых препаратов, начатых ещё в СССР в 1960-х годах. Именно тогда учёные создали первую технологию получения нативноготрёхспиральногоколлагена — биосовместимой формы белка, максимально близкой к естественной структуре кожи.
Позднее эти наработки были использованы при создании медицинского гидрогеля Эмалан, а затем легли в основу косметических формул бренда Medical Collagene 3D.
Производство в России и импортозамещение
Продукция Medical Collagene 3D выпускается на российских производственных площадках — в Дмитрове и Москве. Контроль качества проходит на каждом этапе, от сырья до готового продукта. Это позволяет компании обеспечивать стабильные поставки и развивать линейки без зависимости от импортных компонентов — фактор, который сегодня становится стратегически важным для профессионального рынка косметологии.
Для профессионалов и домашнего ухода
Ассортимент бренда ориентирован прежде всего на специалистов:
уникальные средства — коллагеновые биопластины, аппликаторы и гель-маски,
средства для постпроцедурного ухода,
увлажнение и тонизация для разных типов кожи.
Некоторые средства также адаптированы и для домашнего использования, чтобы клиенты могли поддерживать эффект процедур между визитами к косметологу.
Поддержка специалистов и рынка
Бренд Medical Collagene 3D сотрудничает с учебными центрами, дистрибьюторами и косметологами, предлагая персональные акции и обучающие мероприятия. За последние годы бренд занял устойчивое место среди отечественных производителей профессиональной косметики и демонстрирует, что качественные решения могут создаваться на базе российских технологий и научных школ.
Итог
Развитие собственных разработок и производства позволяет российскому сегменту профессиональной косметики укрепляться даже в условиях внешних ограничений. MedicalCollagene3D — пример того, как наука, технологичность и локальное производство формируют современный подход к уходу за кожей без зависимости от импорта.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0