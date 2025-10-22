В условиях санкций и курса на импортозамещение российские производители активнее развивают собственные технологии в сфере профессиональной косметологии. Одним из таких примеров стал бренд MedicalCollagene3D, который уже более 15 лет работает на российском рынке и развивает направление профессиональной косметики для косметологов, основанной на отечественных научных разработках и производстве полного цикла.

Научная история и технологии

База бренда — результат многолетних исследований коллагеновых препаратов, начатых ещё в СССР в 1960-х годах. Именно тогда учёные создали первую технологию получения нативноготрёхспиральногоколлагена — биосовместимой формы белка, максимально близкой к естественной структуре кожи.

Позднее эти наработки были использованы при создании медицинского гидрогеля Эмалан, а затем легли в основу косметических формул бренда Medical Collagene 3D.

Производство в России и импортозамещение

Продукция Medical Collagene 3D выпускается на российских производственных площадках — в Дмитрове и Москве. Контроль качества проходит на каждом этапе, от сырья до готового продукта. Это позволяет компании обеспечивать стабильные поставки и развивать линейки без зависимости от импортных компонентов — фактор, который сегодня становится стратегически важным для профессионального рынка косметологии.

Для профессионалов и домашнего ухода

Ассортимент бренда ориентирован прежде всего на специалистов:

уникальные средства — коллагеновые биопластины, аппликаторы и гель-маски,

средства для постпроцедурного ухода,

увлажнение и тонизация для разных типов кожи.

Некоторые средства также адаптированы и для домашнего использования, чтобы клиенты могли поддерживать эффект процедур между визитами к косметологу.

Поддержка специалистов и рынка

Бренд Medical Collagene 3D сотрудничает с учебными центрами, дистрибьюторами и косметологами, предлагая персональные акции и обучающие мероприятия. За последние годы бренд занял устойчивое место среди отечественных производителей профессиональной косметики и демонстрирует, что качественные решения могут создаваться на базе российских технологий и научных школ.

Итог

Развитие собственных разработок и производства позволяет российскому сегменту профессиональной косметики укрепляться даже в условиях внешних ограничений. MedicalCollagene3D — пример того, как наука, технологичность и локальное производство формируют современный подход к уходу за кожей без зависимости от импорта.