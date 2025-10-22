Алтайские машиностроительные заводы Алмаз ввели в эксплуатацию промышленного робота для закалки запасных частей. Проект реализован на базе АО «Рубцовский завод запасных частей».

Теперь в рамках модернизации на производстве используется робот российского производства. Новый помощник внедрен в процесс закалки дисков. Он оснащён специализированным захватом для манипулирования с объектами, нагретыми до температуры 1100 °C.

До внедрения промышленного робота все процессы по закалке дисков выполнял вручную оператор. Новый робот работает строго по установленному алгоритму: берет диск из тары, загружает его в установку нагрева, после выгружает его из данной установки, помещает диск в машину формовки и завершающим этапом — снимает готовый диск и укладывает его в тару.

Именно такой алгоритм позволяет четко управлять процессом — выдача последовательных команд строго по времени. Дополнительно, есть возможность остановки процесса в случае нарушения технологических режимов.

Основная задача промышленного робота — исключение влияния человеческого фактора. Отметим, что в процессе работы на качество и результат закалки оказывают влияние такие факторы, как время нагрева изделия, время перемещения нагретого изделия из индуктора в закалочную машину, температура закалочной среды, своевременность ее подачи в закалочную машину. Ранее все параметры зависели от оператора.

Теперь всем управляет робот, что позволяет достичь стабильного качества выпускаемой продукции за счет непрерывного контроля технологических параметров в автоматическом режиме и минимизировать брак по термической обработке изделий.

Также дополнительными преимуществами внедрения робота стали освобождение операторов от тяжелой монотонной работы, исключение влияния вредных факторов на человека.

Уверены, что промышленный робот сократит потерю времени и увеличит объемы производства, при этом сохраняя стабильное качество запасных частей.