ООО «Адванс Пластик Инжиниринг»

«Для нас большая честь представить инновационное решение — гофратор А3 — 112, разработанный и произведенный нашей компанией. Этот проект — результат сложной работы нашей команды инженеров, технологов и производственников. Мы стремились создать оборудование, которое не просто выполняет задачу, а задает новые стандарты надежности и качества.

Мы предлагаем современное решение, свободное от санкционных и курсовых рисков, с доступом к сервису, запасным частям и технической поддержке внутри страны.

Уверен, что наш гофратор станет для производителей труб не просто оборудованием, а надежным инструментом роста и развития их производств».

Российский гофратор для производства пластиковых труб — это важный шаг вперед для нашей страны, свидетельствующий о высоком потенциале отечественной науки и техники.

Благодаря этому изобретению мы можем уверенно смотреть в будущее, зная, что наши технологии способны конкурировать с лучшими образцами мирового уровня. Мы гордимся нашими инженерами и специалистами, которые сделали возможным этот прорыв!" — рассказали в компании.

Производимый гофратор АПИ обладает рядом преимуществ перед импортными аналогами, для которых существуют санкционные риски и затраты на международную логистику. Российский гофратор отличается надежностью конструкции, разработанной с учетом опыта европейских компаний.

Оборудование может быть синхронизировано с различными типами экструзионных линий. Компания предоставляет оперативную техническую поддержку на русском языке и обеспечивает всеми запасными частями и комплектующими.