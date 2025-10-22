АПИ выпустила первый российский гофратор для пластиковых труб
ООО «Адванс Пластик Инжиниринг»
«Для нас большая честь представить инновационное решение — гофратор А3 — 112, разработанный и произведенный нашей компанией. Этот проект — результат сложной работы нашей команды инженеров, технологов и производственников. Мы стремились создать оборудование, которое не просто выполняет задачу, а задает новые стандарты надежности и качества.
Мы предлагаем современное решение, свободное от санкционных и курсовых рисков, с доступом к сервису, запасным частям и технической поддержке внутри страны.
Уверен, что наш гофратор станет для производителей труб не просто оборудованием, а надежным инструментом роста и развития их производств».
Российский гофратор для производства пластиковых труб — это важный шаг вперед для нашей страны, свидетельствующий о высоком потенциале отечественной науки и техники.
Благодаря этому изобретению мы можем уверенно смотреть в будущее, зная, что наши технологии способны конкурировать с лучшими образцами мирового уровня. Мы гордимся нашими инженерами и специалистами, которые сделали возможным этот прорыв!" — рассказали в компании.
Производимый гофратор АПИ обладает рядом преимуществ перед импортными аналогами, для которых существуют санкционные риски и затраты на международную логистику. Российский гофратор отличается надежностью конструкции, разработанной с учетом опыта европейских компаний.
Оборудование может быть синхронизировано с различными типами экструзионных линий. Компания предоставляет оперативную техническую поддержку на русском языке и обеспечивает всеми запасными частями и комплектующими.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0