В строящемся микрорайоне Владимира открыли новый детский сад с бассейном
В столице Владимирской области открыли новый детский сад в микрорайоне Юрьевец на улице Родионовка в районе многоэтажек, куда активно селятся молодые семьи.
Новый детсад площадью 5827,77 квадратных метратвошел в структуру образовательного центра № 7, в садике открыли 4 группы, куда пошли около 70 детей от 2 до 7 лет. Отмечается, что в садике сейчас еще формируют кадровый состав, а количество детей, которые смогут в него пойти, вырастет до 200 человек.
Для обустройства детского сада из городского бюджета затратили более 9,5 миллиона рублей. Деньги пошли на установку систем безопасности, приобретение детской мебели, игрового, обучающего и спортивного инвентаря. Также был укомплектован пищеблок, приобретены посуда, хозяйственные товары и оргтехника.
На территории садика созданы благоустроенные игровые и спортивные площадки, в детском саду оборудован бассейн и спортивный зал.
«Для досуга все группы укомплектованы игрушками разной направленности — от подвижных, до интеллектуальных, а также всей необходимой детской мебелью. Дети обеспечиваются горячим питанием, приготовленным в высокотехнологичном пищеблоке. Также здание оборудовано пандусом и лифтом для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья», — отмечают в мэрии Владимира.
