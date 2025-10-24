MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 28
Techmash2025sdelanounas Производство

Конвейер пластинчатый поворотный на модульной ленте для транспортировки бутылок и коробок

Компания «Техмаш» выпускает прямые и поворотные транспортеры на основе модульной ленты с роликами, предназначенные для эффективной транспортировки различной упаковки на производственных и складских линиях. Модульность конструкции позволяет адаптировать оборудование под разные размеры и формы продукции, а поворотные секции обеспечивают компактное размещение при ограниченном пространстве.

Благодаря качественным материалам и современным технологиям производства, конструкция минимизирует повреждения упаковки при транспортировке, а удобная система стыковки ленты облегчает обслуживание и замену отдельных элементов.

Такие конвейеры находят применение на линиях розлива напитков, в фармацевтической и машиностроительной промышленности, а также на складах и в распределительных центрах.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: techmash07.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт