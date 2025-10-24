Конвейер пластинчатый поворотный на модульной ленте для транспортировки бутылок и коробок
Компания «Техмаш» выпускает прямые и поворотные транспортеры на основе модульной ленты с роликами, предназначенные для эффективной транспортировки различной упаковки на производственных и складских линиях. Модульность конструкции позволяет адаптировать оборудование под разные размеры и формы продукции, а поворотные секции обеспечивают компактное размещение при ограниченном пространстве.
Благодаря качественным материалам и современным технологиям производства, конструкция минимизирует повреждения упаковки при транспортировке, а удобная система стыковки ленты облегчает обслуживание и замену отдельных элементов.
Такие конвейеры находят применение на линиях розлива напитков, в фармацевтической и машиностроительной промышленности, а также на складах и в распределительных центрах.
