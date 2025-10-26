В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, автопарк ООО «Якутскэкосети» получил значительное пополнение — 9 новых современных мусоровозов КАМАЗ, работающих на экологически чистом топливе.

«В условиях сурового климата такая техника — гарантия стабильной работы. Она поможет не только поддерживать чистоту и порядок в столице и центральных районах, но и бережнее относиться к хрупкой северной природе. Уверен, что с новыми машинами работа станет еще эффективнее, а техника будет долго и надежно служить на благо якутян. Вместе мы создаём современную и комфортную среду для жизни», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

Новая техника призвана повысить эффективность и надёжность работы системы вывоза твёрдых коммунальных отходов, что особенно важно в условиях арктического климата и сложной логистики Якутии.

«Новая техника очень удобная. Оснащена камерами наружного наблюдения, работает плавно и тихо. Газомоторное топливо — это шаг вперёд в плане экологии. Объём кузова — 20 кубометров, за один рейс мусоровоз прессует и вывозит большой объём отходов. По сравнению со старыми дизельными машинами эта техника мощнее, экономичнее и чище», — отметил водитель компании «Якутскэкосети» Никита Пивоваров.