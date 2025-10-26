В Москве открыта новая школа на 775 мест
В Хорошёво-Мнёвниках появилась новая школа на 775 мест.
Объект построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной. Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров.
Архитектура школы напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое — под основную и старшую школу. Центральная часть объединяет общешкольную инфраструктуру.
В школе есть все необходимое для современных форм обучения. В том числе ИТ-полигон, специализированные учебные кабинеты, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, а также два спортзала, футбольное поле, площадки для игр и школьных мероприятий.
С 2011 года в Хорошёво-Мнёвниках построили уже 19 образовательных объектов. Они дали району свыше 6 тысяч новых мест в школах и детсадах.
В районе Солнцево в 2026 году также появится новая школа. Ее вместимость составит 1,2 тысячи учеников. Новая школа станет частью образовательного учреждения № 1542, здание построят на Производственной улице в составе жилого комплекса.
