В Новороссийске открылся новый детский сад «Электроник»
Дошкольное учреждение рассчитано на 100 малышей, для которых созданы комфортные условия в пяти группах — от ясельной до подготовительной.
Здание оснащено современной мебелью, яркими игрушками, а также просторными музыкальным и спортивным залами. Для развития детей предусмотрены центры активности, где воспитанники смогут заниматься творчеством, конструированием, развивать речь и сенсорное восприятие.
Особое внимание уделено адаптации малышей — впервые открыта группа плавного привыкания, которая поможет детям мягко войти в новый этап жизни.
Команда воспитателей, музыкальных руководителей и медицинских работников готова окружить малышей заботой и создать все условия для их гармоничного развития и радостного детства.
