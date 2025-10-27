MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 12
termometrix Детские сады и школы

В Новороссийске открылся новый детский сад «Электроник»

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 малышей, для которых созданы комфортные условия в пяти группах — от ясельной до подготовительной.

Здание оснащено современной мебелью, яркими игрушками, а также просторными музыкальным и спортивным залами. Для развития детей предусмотрены центры активности, где воспитанники смогут заниматься творчеством, конструированием, развивать речь и сенсорное восприятие.

Особое внимание уделено адаптации малышей — впервые открыта группа плавного привыкания, которая поможет детям мягко войти в новый этап жизни.

Команда воспитателей, музыкальных руководителей и медицинских работников готова окружить малышей заботой и создать все условия для их гармоничного развития и радостного детства.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: kuban24.tv

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт