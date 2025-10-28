На момент строительства небоскрёб Меркурий был самым высоким в Европе — в здании 75 этажей, а общая высота 339 метров. Башню построили в 2013 году — это совместный проект известного американского архитектора Фрэнка Уильямса и коллектива «Моспроекта-2» под руководством Михаила Посохина.

Небоскрёб разделён на бизнес-центр и жилую часть с разными входами и лифтами — это целый город в формате одного здания. На 67-68 этажах находится самый высокий медиаэкран в Европе, а специальное энергосберегающее остекление на стёклах придаёт башне золотистый оттенок. Сейчас башня Меркурий — одно из самых заметных зданий Москвы-Сити.

1. 75-этажный комплекс построен в 2013 году по проекту американского архитектора Фрэнка Уильямса, на счету которого более 20 именитых небоскребов: Trump Palace, Four Seasons и W Times Square Hotel в Нью-Йорке, апарт-комплексы Burj Residental Towers в Дубае, Samsung Residental Towers в Сеуле и других. © img.geliophoto.com

2. Этот небоскрёб — как небольшой город. Здесь есть этажи с жилыми апартаментами, офисы, торговые центры, спортзалы, кафе, рестораны, сигарный клуб.

3.

4. Медно-золотой оттенок зданию придаёт напыление на стёклах — оно защищает помещения от ультрафиолета.

5. В здании 29 лифтов. Из них 10 лифтов системы Twin — лифты «близнецы», когда две кабины независимо передвигаются по одной шахте. 3 этажа машинного отделения. Также из машинного отделения можно управлять лифтами вручную — в аварийных ситуациях довести кабину до ближайшего этажа.

6. Башня выполнена в стиле «Structural Expressionism»: конструкция и фасад подчёркивают форму здания, без излишних украшений, а сам силуэт с двумя «отступами» (setbacks) по северо-западной фасаде создаёт эффект устремления вверх.

7. На остекление башни ушло 10 тыс. фасадных стёкол общей площадью 50 тыс. кв.метров.

8. На верхней отметке башни Меркурий.

9. В здании 5 подземных этажей парковки, 35 этажей с офисами и 33 этажа с апартаментами.

10. Входы в жилую и офисную часть здания сделаны отдельно.

11. Башня выделяется своим медно-бронзовым стеклянным фасадом: изначально планировалось серебристое покрытие, но окончательно выбрана бронзово-тонированная стеклянная поверхность, что даёт эффект «горящего на закате» здания.

12. Для большей надёжности в здании были предусмотрены 2 независимых железобетонных каркаса, что сделало Меркурий устойчивым к землетрясениям силой до 6 баллов.

13. По начальному замыслу архитектора на здании должен быть шпиль, но при завершении строительства решили отказаться от него и добавить этажей. На них сделали пентхаус.

14. В здании применена система «энергетического цикла», которая регулирует энергопотребление, горячую воду и температуру.

15. Еще до окончания строительства в 2012 г. «Меркурий Тауэр» стала самым высоким зданием Европы. Через 2 года это почётное звание перешло другому небоскрёбу «Москва-Сити» — «Око».

16. Сейчас «Меркурий» — самая яркая башня в Москва-Сити.