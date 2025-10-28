В депо Новосибирска прибыли второй и третий составы вагонов метро «Ермак»!
«Вагоны доставлены по железной дороге и вскоре будут направлены в Ельцовское электродепо для подготовки к обкатке в метро», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на своей странице.
В 2024 году Новосибирск заключил контракт на поставку 25 инновационных вагонов метро модели 81-725.3/726.3/727.3. На 28 октября 2025 года четвертый и пятый составы уже проходят сборку, обкатку и наладку и будут отправлены заказчику не позднее декабря.
