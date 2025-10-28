MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 28
d-tatarinov Транспорт, спецтехника и логистика

В депо Новосибирска прибыли второй и третий составы вагонов метро «Ермак»!

В депо Новосибирска прибыли второй и третий составы вагонов метро «Ермак»!

«Вагоны доставлены по железной дороге и вскоре будут направлены в Ельцовское электродепо для подготовки к обкатке в метро», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на своей странице.

В 2024 году Новосибирск заключил контракт на поставку 25 инновационных вагонов метро модели 81-725.3/726.3/727.3. На 28 октября 2025 года четвертый и пятый составы уже проходят сборку, обкатку и наладку и будут отправлены заказчику не позднее декабря.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт