В Глазове на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) запустили необычное производство. Вместо урановых таблеток для АЭС здесь теперь выпускают высокочистый порошок оксинитрата циркония — ключевого компонента для катализаторов, без которых не обходится современная нефтепереработка. Этот «ингредиент» помогает получать из нефти более качественное и экологичное топливо.

Спрос на такой материал в России только растет: аналитики прогнозируют, что к 2027 году рынок может взлететь с 20 до более чем 70 тонн. И новый участок ЧМЗ создан как раз под этот запрос, рассказали в Росатом.

Главное преимущество российской разработки — исключительная чистота. Технологи «Росатома» смогли глубоко очистить цирконий от его постоянного спутника — гафния, используя для этого мощный экстракционный каскад. Кроме того, в процессе производства полностью отказались от агрессивных хлоридных сред.

Что это дает на практике? Катализатор не «отравляет» процесс переработки и, что немаловажно, не разъедает оборудование нефтезаводов изнутри. Для нефтехимиков это означает меньше издержек и более стабильную работу установок.