«Росатом» нашел рецепт чистого катализа для нефтехимии
В Глазове на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) запустили необычное производство. Вместо урановых таблеток для АЭС здесь теперь выпускают высокочистый порошок оксинитрата циркония — ключевого компонента для катализаторов, без которых не обходится современная нефтепереработка. Этот «ингредиент» помогает получать из нефти более качественное и экологичное топливо.
Спрос на такой материал в России только растет: аналитики прогнозируют, что к 2027 году рынок может взлететь с 20 до более чем 70 тонн. И новый участок ЧМЗ создан как раз под этот запрос, рассказали в Росатом.
Главное преимущество российской разработки — исключительная чистота. Технологи «Росатома» смогли глубоко очистить цирконий от его постоянного спутника — гафния, используя для этого мощный экстракционный каскад. Кроме того, в процессе производства полностью отказались от агрессивных хлоридных сред.
Что это дает на практике? Катализатор не «отравляет» процесс переработки и, что немаловажно, не разъедает оборудование нефтезаводов изнутри. Для нефтехимиков это означает меньше издержек и более стабильную работу установок.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На Смоленскую ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» — ...ктировали и изготовили на заводе «Уралэлектротяжмаш».
- Концерн «Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госк...p;ремонты, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией.
- Энергоблок № 2 Калининской АЭС включен в сеть после завер...зации сроков ремонтной кампании составит более 70 млн кВт⋅ч электроэнергии.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0