Bionysheva_Elena Электроника, электротехника и приборы

Речные огни поумнели: Росэл наладил выпуск систем для навигации

© t.me

Холдинг «Росэл» начал серийный выпуск интеллектуальных систем для речной навигации. Комплекс позволяет не просто обозначать судоходный путь, но и удалённо контролировать работу каждого сигнального огня, собирая данные об их состоянии и окружающей обстановке.

В основе системы — автономные круговые навигационные огни (КНО), способные проработать всю навигацию без замены батарей благодаря питанию от солнечных панелей. Каждое такое устройство оснащено датчиками и передаёт информацию на базовую станцию, а та — на диспетчерский пульт.

Раньше проверка или перенастройка огней требовала выезда на место. Теперь оператор может удалённо менять параметры работы, получать данные о состоянии устройств и своевременно реагировать на изменения. Это не только повышает безопасность судоходства, но и значительно сокращает эксплуатационные расходы, рассказали в Росэл.

Новая система уже готова к установке на речных маршрутах. Её внедрение позволит сделать движение судов более безопасным и предсказуемым, особенно в сложных погодных условиях и на труднодоступных участках.

Источник: t.me

