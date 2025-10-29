Речные огни поумнели: Росэл наладил выпуск систем для навигации
Холдинг «Росэл» начал серийный выпуск интеллектуальных систем для речной навигации. Комплекс позволяет не просто обозначать судоходный путь, но и удалённо контролировать работу каждого сигнального огня, собирая данные об их состоянии и окружающей обстановке.
В основе системы — автономные круговые навигационные огни (КНО), способные проработать всю навигацию без замены батарей благодаря питанию от солнечных панелей. Каждое такое устройство оснащено датчиками и передаёт информацию на базовую станцию, а та — на диспетчерский пульт.
Раньше проверка или перенастройка огней требовала выезда на место. Теперь оператор может удалённо менять параметры работы, получать данные о состоянии устройств и своевременно реагировать на изменения. Это не только повышает безопасность судоходства, но и значительно сокращает эксплуатационные расходы, рассказали в Росэл.
Новая система уже готова к установке на речных маршрутах. Её внедрение позволит сделать движение судов более безопасным и предсказуемым, особенно в сложных погодных условиях и на труднодоступных участках.
