ТВЗ выполнил государственный контракт на поставку вагонов специального назначения
Тверской вагоностроительный завод выполнил государственный контракт на поставку вагонов специального назначения- предназначенных для перевозки людей, находящихся под стражей
Государственный контракт между ТВЗ (входит в состав ТМХ) и Министерством внутренних дел Российской Федерации на поставку 55 единиц специализированного подвижного состава был заключен в марте 2023 года.
Согласно условиям контракта, поставки были распределены на три этапа:
-12 вагонов — в 2023 году;
-25 вагонов — в 2024 году;
-18 вагонов — в 2025 году.
В настоящее время все предусмотренные контрактом вагоны переданы в распоряжение органов внутренних дел.
Вагоны модели 61-4495 разработаны конструкторами Тверского вагоностроительного завода в 2015 году. За период с момента запуска в производство изготовлено и поставлено заказчику около 120 таких вагонов. Конструкция вагона включает камеры для размещения лиц спецконтингента вместимостью 6 и 12 человек, а также функциональные помещения для сотрудников сопровождения и охраны, оснащенные необходимым служебным и техническим оборудованием.
При проектировании и изготовлении вагонов были полностью учтены требования действующей нормативной документации, а также рекомендации специалистов Федеральной службы исполнения наказаний, обладающих практическим опытом эксплуатации вагонов аналогичного назначения предыдущих моделей.
Конструктивные решения кузова позволили оптимизировать эргономику внутреннего пространства и улучшить параметры микроклимата как в служебных помещениях, так и в отсеках для перевозимых лиц.
Все вагоны оснащены современными системами жизнеобеспечения, включая системы обеззараживания воды и воздуха, а также двухконтурную систему кондиционирования.
По итогам выполнения контракта заказчик отметил своевременность исполнения обязательств и высокое качество изготовленной продукции.
