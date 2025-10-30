Специалисты «Пермской судоверфи» (ПСВ) изготовили причал для города Добрянка, Пермский край. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, это уже шестой модульный причал в регионе. Причал прошёл швартовные испытания, после чего будет поставлен на классификационный учёт и передан в эксплуатацию.

Длина причала составляет 53,2 метра, ширина — 7,4 метра. К причалу смогут швартоваться как прогулочные, так и круизные суда. Подобные конструкции уже работают в Соликамске и музее-заповеднике «Хохловка».

«В Добрянке причал установим на набережной после подготовки площадки. Строительные работы проведем в 2026 году», — написал глава региона.

Напомним, мощности «Пермской судоверфи» расположены на базе бывшего Пермского судостроительного завода «Кама». С октября 2023 года участниками ООО «ПСВ», зарегистрированного в июле 2021 года, являются АО «Фонд развития Пермского края» (75%) и входящее в Sitronics Group ООО «Эмпериум» (25%).