Крупная партия высокотехнологичных седельных тягачей КАМАЗ-54901 отгружена в адрес российской топливной компании.

Поставщиком 170 единиц автотехники выступил официальный дилер автогиганта — АО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ». Финансовый партнёр сделки — АО «Лизинговая компания „КАМАЗ“.

КАМАЗ-54901 — флагман модельного ряда К5, разработанный лидером российского грузового машиностроения с учетом передовых технологий автопрома и потребностей рынка. Этот магистральный тягач отличается не только высокой мощностью и надежностью, но и комплексом инновационных решений, направленных на повышение эффективности перевозок, снижение эксплуатационных расходов и обеспечение комфорта водителя.

„Отгрузка 170 автомобилей — это не просто сделка, а показатель способности российского автопрома удовлетворять растущие потребности крупнейших игроков рынка. Для крупной топливной компании обновление автопарка большим количеством современных тягачей КАМАЗ-54901 с высокими эксплуатационными характеристиками — это стратегический шаг, направленный на повышение эффективности логистических операций, увеличение пропускной способности, сокращение времени доставки и оптимизацию маршрутов. Уверен, что усиление автопарка высокотехнологичной моделью из новейшей линейки ПАО „КАМАЗ“ будет содействовать развитию бизнеса клиента“, — прокомментировал заместитель генерального директора АО „Краснодарский автоцентр КАМАЗ“ Алексей Кирин.

В числе ключевых преимуществ седельного тягача КАМАЗ-54901 — современный двигатель, передовая трансмиссия, комфортабельная кабина, высокие тяговые характеристики, современные системы безопасности.

Оснащение тягачей поколения К5 двигателями нового поколения обеспечивает высокую мощность и крутящий момент, что критически важно для перевозки тяжелых грузов, в частности таких, как топливо. При этом топливная экономичность двигателя напрямую влияет на операционные расходы. Надежная и эффективная трансмиссия обеспечивает плавное переключение передач и оптимальное использование мощности двигателя в различных дорожных условиях. Просторная и эргономичная кабина с современным дизайном и улучшенной шумоизоляцией создает комфортные условия для водителя во время длительных рейсов. Это способствует снижению утомляемости и повышению безопасности перевозок.

КАМАЗ-54901 оснащён новым экономичным шестицилиндровым рядным двигателем KAMAЗ мощностью 482 л.с., рабочим объёмом 13 л, новой 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, обладающей низким уровнем шума, высоким КПД. Применение современных высокотехнологичных конструктивных решений позволило увеличить межсервисный интервал до 120 тысяч км, а ресурс двигателя до 1,5 млн км, при этом снизить расход топлива на 10% по сравнению с автомобилями предыдущего поколения. В высокой просторной кабине с ровным полом установлена мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 15.6», с функциями навигатора, радио, системами громкой связи, просмотра видео online или offline, контроля параметров автомобиля, управления отопителем кабины и предпусковым подогревателем.